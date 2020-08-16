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Севилья – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча

16 августа 23:40 - Читати українською
Севилья – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча

Севилья и Манчестер Юнайтед встречаются в 1/2 финала Лиги Европы. Видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед смотрите на Футбол 24.

26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг
 
Бруну Фернандеш 9’
9’ Бруну Фернандеш
26’ Хесус Сусо
78’ Люк де Йонг

Манчестер Юнайтед вышел вперед уже на 9-й минуте – Рашфорд заработал пенальти, а Бруну Фернандеш четко исполнил наказания. В середине первой половины Севилья отыгралась. Испанцы провели замечательную атаку, которую четко завершил Сусо. В конце второго тайма Люк де Йонг оставил защиту "дьяволов" в дураках и легко расстрелял Де Хеа.

Севилья – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы

Севилья – Манчестер Юнайтед – видео гола Бруну Фернандеша:

Севилья – Манчестер Юнайтед – видео гола Сусо:

Севилья – Манчестер Юнайтед – видео гола де Йонга:

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