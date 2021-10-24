Севилья уже до 24 минуты оформила комфортное преимущество благодаря классным голам Оливера Торреса и Рафы Мира. Моралес один мяч отыграл, но Диего Карлос забил третий гол в ворота "летучих мышей" еще до перерыва. Во втором тайме команды продолжили голевую феерию – на голы Эль-Хаддади и Фернандо результативно ответили Моралес и Мелеро.

Севилья победила Леванте в перестрелке с восемью голами, возглавив таблицу Ла Лиги

Эта победа позволила Севилье набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу (хотя Реал в случае победы в Эль Класико вернется на первую строчку). Леванте с 5 пунктами остался девятнадцатым.