Чемпионат Испании 2021/22, 10-й тур

Севилья – Леванте – 5:3

Голи: Торрес, 8, Мир, 24, Диего Карлос, 38, Эль-Хаддади, 50, Фернандо, 64 – Моралес, 33, 55, Мелеро, 62

Бетис – Райо Вальекано – начало в 19:30

Атлетико – Реал Сосьедад – начало в 22:00

Севилья в 10-м туре Ла Лиги получила прекрасную возможность выйти на вершину турнирной таблицы, а с учетом тяжёлых матчей конкурентов выпал шанс остаться там надолго. Впрочем, сначала необходимо было переиграть в родных стенах Леванте, у которого еще не было побед в чемпионате. Хозяева так настроились на эту встречу, что забили два гола еще в первой половине первого тайма – на 8-й минуте Торрес шедевральным ударом с лету замкнул навес Аугустинссона с углового, а на 24-й Мир с левого края штрафной классно пробил под ближнюю штангу. 2:0.

Севилья нацелилась на звезду Шахтера

Казалось, что это конец, однако Леванте не собирался сдаваться. На 33-й минуте Моралес принял мяч на углу штрафной и мощно выстрелил под перекладину, сократив отставание "лягушек" в счете – впрочем, уже на 38-й Диего Карлос восстановил гандикап андалусийцев, пробив головой после навеса от Сусо. 3:1. "Вот теперь точно конец", – подумали все. Через четыре минуты после перерыва Эль-Хаддади, казалось бы, добил несчастный Леванте, попав в правый нижний угол ударом метров с 24-х.

Впрочем, уже на 55-й минуте Моралес оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Буну и забив в пустые ворота – 4:2! Еще через семь минут "лягушки" вбили третий гол вследствие прохода Де Фрутоса на правый край штрафной и прострела на Меллеро, но уже на 64-й минуте Севилья проснулась, забив аналогичным образом – 5:3! К сожалению, этот гол оказался последним во встрече, хотя у Леванте было попадание в штангу и подозрение на пенальти (да и хозяева имели моменты). Севилья празднует тяжелую победу и выходит на первое место!

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