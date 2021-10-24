Севілья вже до 24 хвилини оформила комфортну перевагу завдяки класним голам Олівера Торреса та Рафи Міра. Моралес один м'яч відіграв, але Дієго Карлос забив третій гол у ворота "кажанів" ще до перерви. У другому таймі команди продовжили гольову феєрію – на голи Ель-Хаддаді та Фернандо результативно відповіли Моралес та Мелеро.

Севілья перемогла Леванте у перестрілці з вісьмома голами, очоливши таблицю Ла Ліги

Ця перемога дозволила Севільї набрати 20 очок та очолити турнірну таблицю (хоча Реал в разі перемоги в Ель Класіко повернеться на першу сходинку). Леванте з 5 пунктами залишився дев'ятнадцятим.