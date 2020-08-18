Севилья – Интер: УЕФА назначил бригаду арбитров на финал Лиги Европы

Финал будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, информирует официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами станут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Четвертым судьей будет грек Анастасиос Сидиропулос. В бригаду видеоассистентов вошли голландцы Йохем Кампхюйс и Кевин Блом, а также поляки Павел Гиль и Томаш Сокольницки.

В карьере Данни Маккели это будет первый финал Лиги Европы в статусе главного арбитра матча.

К слову, финал Севилья – Интер состоится в пятницу, 21 августа. Начало – в 22:00.

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