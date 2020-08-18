Интер – Шахтер: Бастони выделил ключевой фактор успешной игры "нерадзурри"

"Никогда не думал, что буду так часто играть в начале сезона. Я очень рад. Сегодня мы провели великолепный матч. Мы усердно работаем над своей обороной. Это не случайность, что в последних шести-семи матчах мы пропустили всего один гол.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я получаю удовольствие каждый раз, когда выхожу на поле. Я наслаждаюсь игрой и не чувствую давления. Просто делаю то, что говорит мне тренер", – сказал Бастони в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Интер разгромил Шахтер со счетом 5:0 и уже 21 августа сыграет в финале турнира против Севильи.

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