toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ИНТЕР - ШАХТЕР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Интер – Шахтер: Бастони выделил ключевой фактор успешной игры "нерадзурри"

10:43 - Читати українською
Интер – Шахтер: Бастони выделил ключевой фактор успешной игры "нерадзурри"
Алессандро Бастони в матче против Шахтера / Официальный сайт УЕФА

Защитник Интера Алессандро Бастони прокомментировал победу над Шахтером (5:0) в матче 1/2 финала Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Никогда не думал, что буду так часто играть в начале сезона. Я очень рад. Сегодня мы провели великолепный матч. Мы усердно работаем над своей обороной. Это не случайность, что в последних шести-семи матчах мы пропустили всего один гол.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я получаю удовольствие каждый раз, когда выхожу на поле. Я наслаждаюсь игрой и не чувствую давления. Просто делаю то, что говорит мне тренер", – сказал Бастони в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Интер разгромил Шахтер со счетом 5:0 и уже 21 августа сыграет в финале турнира против Севильи.

Интер – Шахтер: историческое избиение ценой финала ЛЕ – заявка на Барселону, катастрофа лидеров и украинский символ

blog_ava
Интер – Шахтер: историческое избиение ценой финала ЛЕ – заявка на Барселону, катастрофа лидеров и украинский символ
04:50
24224
Теги
Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы Алессандро Алессандро Бастони
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона официально уволила Сетьена
    Іспанія — 17 авг3134 Барселона официально уволила Сетьена
10
час
:
13
мин
Динамо Брест
21:00
Астана
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?