Севілья – Інтер: УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Ліги Європи

Фінал обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі, інформує офіційний сайт УЄФА.

Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи

Його асистентами стануть Маріо Дікс і Хессел Стегстра. Четвертим суддею буде грек Анастасіос Сідіропулос. У бригаду відеоасистентів увійшли нідерландці Йохем Кампхюйс і Кевін Блом, а також поляки Павло Гіль і Томаш Сокольницькі.

У кар'єрі Данні Маккелі це буде перший фінал Ліги Європи в статусі головного арбітра матчу.

До слова, фінал Севілья – Інтер відбудеться в п'ятницю, 21 серпня. Початок – о 22:00.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря