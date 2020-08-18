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Севілья – Інтер: УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Ліги Європи

21:25 - Читать на русском
Севілья – Інтер: УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Ліги Європи
Данні Маккелі

УЄФА назвав прізвища рефері, що розсудять головний матч Ліги Європи.

 

Фінал обслуговуватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами стануть Маріо Дікс і Хессел Стегстра. Четвертим суддею буде грек Анастасіос Сідіропулос. У бригаду відеоасистентів увійшли нідерландці Йохем Кампхюйс і Кевін Блом, а також поляки Павло Гіль і Томаш Сокольницькі.

У кар'єрі Данні Маккелі це буде перший фінал Ліги Європи в статусі головного арбітра матчу.

До слова, фінал Севілья – Інтер відбудеться в п'ятницю, 21 серпня. Початок – о 22:00.

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Теги
Інтер Інтер Севілья Севілья Ліга Європи Арбітри Севілья - Інтер
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