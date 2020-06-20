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Севилья – Барселона: Сетьен оценил шансы Барселоны на чемпионство после потери очков

10:56 - Читати українською
Севилья – Барселона: Сетьен оценил шансы Барселоны на чемпионство после потери очков
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не делает трагедии из матча против Севильи (0:0), который может стать роковым для каталонцев.

 

"Мы играли очень обнадеживающе в первые тридцать минут, играя на поле Севильи, не позволяя сопернику проявить себя. Но после перерыва на водопой мы немного сбавили темп.

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Во втором тайме у нас продолжались потери мяча, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что Севилья стала контролировать мяч, а эта команда всегда наносит вред сопернику, получая свободное пространство.

В результате мы не знали, как создать опасность у ворот Севильи, потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля.

Знали, что будет сложно выиграть все матчи, и этот был сложным, и одно очко – это еще меньшее из зол. Не стану говорить, что у нас остались те же шансы на чемпионство, но Реал еще не выиграл у Сосьедада в гостях, и это будет нелегко. Время для пессимизма еще придет, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи", – цитирует Сетена Mundo Deportivo.

Если Реал победит Реал Сосьедад, то мадридцы сравняются с Барсой по количеству очков.

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Испания Севилья - Барселона Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Кике Кике Сетьен
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