Севилья – Барселона: Сетьен оценил шансы Барселоны на чемпионство после потери очков

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не делает трагедии из матча против Севильи (0:0), который может стать роковым для каталонцев.

"Мы играли очень обнадеживающе в первые тридцать минут, играя на поле Севильи, не позволяя сопернику проявить себя. Но после перерыва на водопой мы немного сбавили темп.

Севилья – Барселона: Месси наехал на огромного соперника – аргентинец вышел победителем из драки

Во втором тайме у нас продолжались потери мяча, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что Севилья стала контролировать мяч, а эта команда всегда наносит вред сопернику, получая свободное пространство.

В результате мы не знали, как создать опасность у ворот Севильи, потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля.

Знали, что будет сложно выиграть все матчи, и этот был сложным, и одно очко – это еще меньшее из зол. Не стану говорить, что у нас остались те же шансы на чемпионство, но Реал еще не выиграл у Сосьедада в гостях, и это будет нелегко. Время для пессимизма еще придет, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи", – цитирует Сетена Mundo Deportivo.

Если Реал победит Реал Сосьедад, то мадридцы сравняются с Барсой по количеству очков.

Севилья расписала ничью с Барселоной: неудача каталонцев как тенденция, кризис форвардов "блаугранас", Месси – не Мессия