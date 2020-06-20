Севілья – Барселона: Сетьєн оцінив шанси Барселони на чемпіонство після втрати очок

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн не робить трагедії з матчу проти Севільї (0:0), який може стати фатальним для каталонців.

"Ми грали дуже обнадійливо у перші тридцять хвилин, граючи на полі Севільї, не дозволяючи супернику проявити себе. Але після перерви на водопій ми трохи зменшили темп.

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У другому таймі у нас продовжувались втрати м'яча, ми діяли неузгоджено, що призвело до того, що Севілья стала контролювати м'яч, а ця команда завжди завдає шкоди супернику, отримуючи вільний простір.

В результаті ми не знали, як створити небезпеку біля воріт Севільї, тому що було дуже важко проникнути в штрафну з такою кількістю гравців на цій ділянці поля.

Знали, що буде складно виграти всі матчі, і цей був складним, і одне очко – це ще найменше зло. Не стану говорити, що у нас залишилися ті ж шанси на чемпіонство, але Реал ще не виграв у Сосьєдада в гостях, і це буде нелегко. Час для песимізму ще прийде, а поки я продовжую говорити, що ми робимо хороші речі", – цитує Сетєна Mundo Deportivo.

Якщо Реал переможе Реал Сосьєдад, то мадридці зрівняються з Барсою за кількістю очок.

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