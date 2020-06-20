Севилья расписала ничью с Барселоной – Реал получил шанс вернуть лидерство в Примере

Матч 30-го тура испанской Примеры между Севильей и Барселоной победителя не выявил и завершился без голов.

Кике Сетьен, по сравнению с матчем против Леганеса, провёл несколько изменений в составе, оставив в запасе Гризманна с Артуром и поставив в старт Суареса с Брейтвейтом и Ракитичем. Кроме того, игру пропускали травмированные де Йонг и Роберто, вместо которых на поле появились Видаль и Семеду. Побеждать Севилью нужно было обязательно, ведь Реал в прошлом туре сократил отставание от каталонцев до двух очков.

"Блаугранас" с первых минут захватили инициативу, но Севилья, похоже, была и не против. Андалусийцы низко садились и пытались перекрывать ключевые зоны количеством, хотя сначала получалось не лучшим образом – гости легко открывались между линиий, выходили на ударные позиции и зарабатывали стандарты. Так, уже на 3-й минуте Суарес сместился с фланга на линию штрафной и пробил в руки Вацлику. Впрочем, уже к десятым минутам стало понятно, что моментов у ворот Севильи не возникает, хотя каталонцы окружили штрафную. Более того – на 11-й минуте Кунде принял отскок со штрафного и метров с 18-ти выстрелил мимо дальней штанги ворот тер Штегена.

Барселона серьезно прижала Севилью на 20-х минутах. Сначала был штрафной удар Месси метров с 20-ти точно в правую девятку – быть бы голу, если бы не голова Кунде перед воротами. Мяч рикошетом от неё перелетел через перекладину, но Вацлик, вероятно, всё равно бы отбил его. На 24-й Лионель выстрелил с большей дистанции в ближний угол (без проблем для Вацлика), а на 25-й голкипер хозяев вынес прострел с левого фланга прямо на Брейтвейта – впрочем, Мартин не успел сориентироваться, пробив в защитника. Ещё через несколько секунд Ракитич нанёс удар с линии штрафной – рядом со штангой! Собственно, это был последний интересный момент в первом тайме, если не вспоминать о столкновении Месси с Диего Карлосом в компенсированное время.

Ещё в последней трети первого тайма было заметно, что Севилья перетягивает инициативу, а в начале второго преимущество андалусийцев начало выливаться в реальные голевые моменты. Разогнав несколько хороших атак, на 55-й минуте хозяева заработали штрафной, который разыграли моментальным пасом на ход Окампосу – каталонцы, как и перед угловым на Энфилде, банального этого не ожидали. Лукас ворвался на правый край и со всей силы бахнул в ближний – тер Штеген спас. На 57-й Марк-Андре снова был на высоте, парировав мощный выстрел Мунира с левого края. Лопетеги сразу снял его, бросив в бой свежего Сусо, и тот уже на 61-й минуте пробил метров с 20-ти из-под защитника – выше ворот!

"Блаугранас" поняли, что дело пахнет голом, и забрали мяч под свой контроль. Кике Сетьен для этого снял Брейтвейта и выпустил Артура, а затем в бой бросили и Гризманна. У Севильи же явно начали заканчиваться силы – как следствие, 20 минут Барселона доминировала, раскатывая комбинации на чужой половине. На 73-й минуте это могло вылиться в гол Месси со штрафного, однако Вацлик вытащил мяч из левой девятки. Впрочем, на 76-й гости пропустили контратаку, которая в финальной стадии превратилась в выход 3-в-1 – быть бы голу, если бы прострел Регилона из пределов штрафной не заблокировал Альба. После паузы на водопой каталонцы пропустили ещё одну атаку с врывом на край штрафной – это Окампос на 81-й минуте выиграл борьбу у Семеду и пробил в ближний угол, однако тер Штеген поймал сферу.

На 80-х минутах на поле было более-менее ровное положение. Барселона держала мяч, но не могла создать моменты, а Севилья пыталась выходить в контратаки, но не могла их нормально завершить. Уже перед самым концом основного времени обе команды могли вырвать победу – Суарес ударом в касание с центра штрафной запустил мяч над перекладиной, а Регилон в следующей атаке принял мяч в метрах семи от ворот Барсы и пробил прямо в руки тер Штегену!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая может серьёзно закрутить интригу в чемпионской гонке. Барселона набрала 65 очков, а Реал, имея на три меньше, свой матч сыграет в воскресенье. Севилья с 52 зачётными баллами в активе осталась на третьей позиции.