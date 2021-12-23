Защитник Севильи не получит дополнительной дисквалификации за удаление в перенесенном матче 4-го тура Ла Лиги.

Жюль Кунде в матче против Барселоны / Getty Images

Напомним, 23-летний француз ответил на провокацию испанца, толкнувшего его за пределы поля. На 64-й минуте Кунде бросил мяч в лицо оппоненту и получил от арбитра прямую красную карточку.

Севилья – Барселона: Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе – видео брутального удаления

За свои действия защитник получил обычную дисквалификацию на один матч – дисциплинарный комитет решил не применять дополнительное наказание. Соответственно, Кунде пропустит выездной поединок 19 тура против Кадиса, который состоится 3 января. Об этом сообщает официальный сайт Севильи.

После 18 туров "нервионцы" занимают второе место в турнирной таблице, отпустив Реал на 8 очков.

Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых