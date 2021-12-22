На 64-й минуте между Альбой и Кунде возникла потасовка. Испанец дважды подтолкнул оппонента, когда мяч вышел за боковую линию. Сначала защитник Барсы нагло толкнул француза в спину, а затем – в грудь.

Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых

Кунде не сдержался и ответил обидчику так, как никто не ожидал. Жюль схватил мяч и запустил его в лицо Альбе. Тот, словно подкошенный, упал на газон, а 23-летний центрбек получил от арбитра красную карточку, оставив Севилью в меньшинстве.

Это произошло при счете 1:1. Матч так и завершился – Барселона не воспользовалась численным преимуществом, хотя играла в большинстве более 25-ти минут.