Оборонець Севільї не отримає додаткової дискваліфікації за вилучення в перенесеному матчі 4-го туру Ла Ліги.

Нагадаємо, 23-річний француз відповів на провокацію іспанця, який штовхнув його за межами поля. На 64-й хвилині Кунде кинув м'яч в обличчя опоненту і отримав від арбітра пряму червону картку.

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За свої дії захисник отримав звичайну дискваліфікацію на один матч – дисциплінарний комітет вирішив не застосовувати додаткового покарання. Відповідно, Кунде пропустить виїзний поєдинок 19-го туру проти Кадіса, який відбудеться 3 січня. Про це інформує офіційний сайт Севільї.

Після 18-ти турів "нервіонці" посідають друге місце у турнірній таблиці, відпустивши Реал на 8 очок.

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