"Сразу несколько источников сообщают, что, к сожалению, Владислав так и не смог восстановиться от травмы. Кажется, не обойдется без оперативного вмешательства. А это значит, что сезон 22/23 окончен. 23-летний форвард не сыграл ни минуты.

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Ждем официального подтверждения. Последний раз Супряга появлялся на поле более года назад еще в футболке Сампдории", – говорится в Telegram-канале Zorya Londonsk.

Напомним, Супряга пропустил первую часть сезона из-за травмы, но на сборах регулярно получал шансы. Потом последовала неприятная история с ДТП и, очевидно, новое повреждение форварда.

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