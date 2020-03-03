Сетьен пообещал разобраться со своим ассистентом из-за нецензурной брани к игрокам Барселоны во время Эль Класико

С ассистентом главного тренера Барселоны Эдером Сарабией будет проведена воспитательная работа.

Наставник Барселоны Кике Сетьен будет иметь серьезный разговор со своим помощником Эдером Сарабией по мотивам матча против Реала (0:2), сообщает AS.

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Напомним, во время Эль Класико Сарабия позволял себе незензурну брань к игрокам "блаугранас", а особенно доставалось Гризманну. По информации СМИ, Месси и комапния после игры выразили свое недовольство действиями тренера.

Напомним, после 26-ти туров Примеры Барселона находится на второй строчке, уступая Реалу одно очко.

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