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Сетьен пообещал разобраться со своим ассистентом из-за нецензурной брани к игрокам Барселоны во время Эль Класико

20:26 71 Читати українською
Сетьен пообещал разобраться со своим ассистентом из-за нецензурной брани к игрокам Барселоны во время Эль Класико
Кике Сетьен и Эдер Сарабия / Фото ФК Севилья

С ассистентом главного тренера Барселоны Эдером Сарабией будет проведена воспитательная работа.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Наставник Барселоны Кике Сетьен будет иметь серьезный разговор со своим помощником Эдером Сарабией по мотивам матча против Реала (0:2), сообщает AS.

"Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала

Напомним, во время Эль Класико Сарабия позволял себе незензурну брань к игрокам "блаугранас", а особенно доставалось Гризманну. По информации СМИ, Месси и комапния после игры выразили свое недовольство действиями тренера.

Напомним, после 26-ти туров Примеры Барселона находится на второй строчке, уступая Реалу одно очко.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Реал Мадрид - Барселона
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