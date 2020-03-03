Сетьєн пообіцяв розібратись зі своїм асистентом за нецензурну лайку до гравців Барселони під час Ель Класіко

З асистентом головного тренера Барселони Едером Сарабією буде проведена виховна робота.

Наставник Барселони Кіке Сетьєн матиме серйозну розмову зі своїм помічником Едером Сарабією за мотивами матчу проти Реала (0:2), повідомляє AS.

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Нагадаємо, під час Ель Класіко Сарабія дозволяв собі незензурну лайку щодо гравців "блаугранас", а особливо діставалось Антуану Грізманну. За інформацією ЗМІ, Мессі і комапнія після гри висловили своє невдоволення діями тренера.

Нагадаємо, після 26-ти турів Прімери Барселона перебуває на другій сходинці, поступаючись Реалу одним очком.

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