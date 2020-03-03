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Сетьєн пообіцяв розібратись зі своїм асистентом за нецензурну лайку до гравців Барселони під час Ель Класіко

20:17 240 Читать на русском
Сетьєн пообіцяв розібратись зі своїм асистентом за нецензурну лайку до гравців Барселони під час Ель Класіко
Кіке Сетьєн та Едер Сарабія / Фото ФК Севілья

З асистентом головного тренера Барселони Едером Сарабією буде проведена виховна робота.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Наставник Барселони Кіке Сетьєн матиме серйозну розмову зі своїм помічником Едером Сарабією за мотивами матчу проти Реала (0:2), повідомляє AS.

"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

Нагадаємо, під час Ель Класіко Сарабія дозволяв собі незензурну лайку щодо гравців "блаугранас", а особливо діставалось Антуану Грізманну. За інформацією ЗМІ, Мессі і комапнія після гри висловили своє невдоволення діями тренера.

Нагадаємо, після 26-ти турів Прімери Барселона перебуває на другій сходинці, поступаючись Реалу одним очком.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Реал Мадрид - Барселона
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