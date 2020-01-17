Сетьен показал мастер-класс владения мячом на тренировке Барселоны

Наставник Барсы Кике Сетьен доказал, что имеет еще порох в пороховницах.

После своего недавнего назначения в кресло наставника Барселоны Кике Сетьен сразу взялся за тренировочный процесс.

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Стоит отметить, что 61-летний специалист и сам не против размять кости рядом с подопечными. Так, камеры пресс-службы каталонского клуба поймали кадры, на которых Сетьен умело укрощает мяч, несмотря на свой почтенный возраст.

Напомним, Кике Сетьен заменил на посту главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде, которого уволили после фиаско в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

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