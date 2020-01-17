toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Сетьен показал мастер-класс владения мячом на тренировке Барселоны

17 января 09:32 309 Читати українською
Сетьен показал мастер-класс владения мячом на тренировке Барселоны
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Наставник Барсы Кике Сетьен доказал, что имеет еще порох в пороховницах.

После своего недавнего назначения в кресло наставника Барселоны Кике Сетьен сразу взялся за тренировочный процесс.

Гризманн посоревновался со звездой НБА в необычном спринте с мячом – форвард Барселоны не оставил шансов сопернику

Стоит отметить, что 61-летний специалист и сам не против размять кости рядом с подопечными. Так, камеры пресс-службы каталонского клуба поймали кадры, на которых Сетьен умело укрощает мяч, несмотря на свой почтенный возраст.

Напомним, Кике Сетьен заменил на посту главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде, которого уволили после фиаско в полуфинале Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

Classy touches by the Boss

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Видеоновости Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
10
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук