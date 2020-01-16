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Гризманн посоревновался со звездой НБА в необычном спринте с мячом – форвард Барселоны не оставил шансов сопернику

16 января 18:44 286 Читати українською
Гризманн посоревновался со звездой НБА в необычном спринте с мячом – форвард Барселоны не оставил шансов сопернику
Антуан Гризманн / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн привлекает звезд баскетбола к игре миллионов.

Легендарный игрок НБА Стив Нэш посетил тренировочную базу Барселоны и попал в руки Антуана Гризманна.

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Звезды спорта решили посоревноваться, кто из них лучший и выбрали для этого бег с набиванием мяча. Здесь форвард "блаугранас" поставил соперника на место, показав, что это его стихия. Хотя, стоит отдать должное Нэшу, он достойно справился с задачей, с такой техникой баскетболист бы не потерялся в УПЛ.

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