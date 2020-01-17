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Сетьєн показав майстер-клас володіння м'ячем на тренуванні Барселони

09:32 983 Читать на русском
Сетьєн показав майстер-клас володіння м'ячем на тренуванні Барселони
Кіке Сетьєн / Фото ФК Барселона

Наставник Барси Кіке Сетьєн довів, що має ще порох в порохівницях.

Після свого нещодавнього призначення у крісло наставника Барселони Кіке Сетьєн одразу взявся за тренувальний процес.

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Варто відзначити, що 61-річний фахівець і сам не гребує розім'яти кості поруч з підопічними. Так, камери прес-служби каталонського клубу упіймали кадри, на яких Сетьєн вправно приборкує м'яч, попри свій поважний вік.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн замінив на посаді головного тренера каталонського клубу Ернесто Вальверде, якого звільнили після фіаско у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3).

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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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