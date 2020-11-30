Сетьен подал в суд на Барселону из-за невыплаты компенсации за разрыв соглашения
Бывший тренер Барселоны Кике Сетьен продолжает разбираться с каталонским клубом о выплате компенсации из-за досрочного завершения контракта.
По мнению специалиста, "блаугранас" не выполнили свои контрактные обязательства и не рассчитались за разрыв соглашения, информирует AS со ссылкой на Catalunya Radio.
Сетьен будет судиться с Барселоной из-за компенсации и дерзкого разрыва контракта
Отметим, что Сетьен был уволен в августе 2020 года. Наставник направлял клуба бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.
Напомним, Кике возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде. Контракт с наставником, который ранее работал в Лас-Пальмасе, Луго, Бетисе и других клубах, был рассчитан до лета 2022-го. Под его руководством каталонцы проиграли Реала чемпионский титул Примеры, а также вылетели из ЛЧ на стадии четвертьфинала.
Барселона разгромила Осасуну, Реал Сосьедад споткнулся в матче с Вильярреалом, но сохранил лидерство