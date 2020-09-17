Бывший тренер каталонского гранда в Twitter опубликовал большое обращение с претензиями к руководству "блаугранас".

Бартомеу может досрочно покинуть пост президента Барселона – петиция об его отставке набрала необходимые подписи

В письме говорится, что клуб долго не выходил на связь после публичного объявления о прекращении сотрудничества. Сетьен и его помощники получили от Барселоны сообщение об увольнении только 16 сентября, хотя формально это произошло еще 16 августа. Также вице-чемпионы Испании не предоставили никаких деталей относительно финансовой компенсации, которая была предусмотрена в контракте с 61-летним специалистом. Сетьен подчеркнул, что он и его штаб собираются защищать свои интересы в суде.

Напомним, Кике возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде. Контракт с наставником, который ранее работал в Лас-Пальмасе, Луго, Бетисе и других клубах, был рассчитан до лета 2022-го. Под его руководством каталонцы проиграли Реалу чемпионский титул Примеры, а также вылетели из ЛЧ на стадии четвертьфинала.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги