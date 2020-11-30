Сетьєн подав до суду на Барселону через невиплату компенсації за розрив угоди
Колишній тренер Барселони Кіке Сетьєн продовжує розбиратись із каталонським клубом щодо виплати компенсації через дострокове завершення контракту.
На думку фахівця, "блаугранас" не виконали свої контрактні зобов'язання та не розрахувались за розрив угоди, інформує AS з посиланням на Catalunya Radio.
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Зазначимо, що Сетьєн був звільнений у серпні 2020 року. Наставник направляв клубу бюрофакс, щоб юридично оформити припинення співпраці.
Нагадаємо, Кіке очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде. Контракт із наставником, який раніше працював у Лас-Пальмасі, Луго, Бетісі й інших клубах, був розрахований до літа 2022-го. Під його керівництвом каталонці програли Реалу чемпіонський титул Прімери, а також вилетіли з ЛЧ на стадії чвертьфіналу.
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