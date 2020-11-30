На думку фахівця, "блаугранас" не виконали свої контрактні зобов'язання та не розрахувались за розрив угоди, інформує AS з посиланням на Catalunya Radio.

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Зазначимо, що Сетьєн був звільнений у серпні 2020 року. Наставник направляв клубу бюрофакс, щоб юридично оформити припинення співпраці.

Нагадаємо, Кіке очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде. Контракт із наставником, який раніше працював у Лас-Пальмасі, Луго, Бетісі й інших клубах, був розрахований до літа 2022-го. Під його керівництвом каталонці програли Реалу чемпіонський титул Прімери, а також вилетіли з ЛЧ на стадії чвертьфіналу.

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