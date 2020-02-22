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Сетьен однозначно прокомментировал встречу с Бартомеу насчет компании, которая пятнала репутацию игроков Барселоны

07:30 37 Читати українською
Сетьен однозначно прокомментировал встречу с Бартомеу насчет компании, которая пятнала репутацию игроков Барселоны
Сетьен и Бартомеу / EFE

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о ситуации в команде после встречи с президентом клуба Хосепом-Марией Бартомеу.

"Конечно, мы приняли объяснения Бартомеу. Он сказал нам то же самое, что говорил и в других местах. Я больше не буду это обсуждать, как и капитаны команды. Вопрос исчерпан.

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Подобная ситуация не помогает нам сосредоточиться на футболе, поэтому мы оставим это в стороне. Я не очень беспокоюсь о таких вещах. Объяснение дано, на этом все", – лаконично рассказал Сетьен в комментарии ESPN.

Напомним, Барселона сотрудничала с компанией, которая якобы пятнала репутацию игроков "блаугранас" в соцсетях. Среди жертв назывались Жерар Пике, Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Хави, Хосеп Гвардиола и бывший президент Барселоны Жоан Лапорта.

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Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Кике Сетьен Кике Сетьен
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