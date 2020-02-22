Сетьєн однозначно прокоментував зустріч із Бартомеу щодо компанії, яка плямувала репутацію гравців Барселони

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн розповів про ситуацію в команді після зустрічі з президентом клубу Жозепом-Марією Бартомеу.

"Звичайно, ми прийняли пояснення Бартомеу. Він сказав нам те ж саме, що говорив і в інших місцях. Я більше не буду це обговорювати, як і капітани команди. Питання вичерпане.

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Подібна ситуація не допомагає нам зосередитися на футболі, тому ми залишимо це в стороні. Я не дуже турбуюся про такі речі. Пояснення надано, на цьому все", – лаконічно розповів Сетьєн в коментарі ESPN.

Нагадаємо, Барселона співпрацювала із компанією, яка нібито плямувала репутацію гравців "блаугранас" у соцмережах. Серед жертв називались Жерар Піке, Ліонель Мессі, Карлес Пуйоль, Хаві, Хосеп Гвардіола та колишній президент Барселони Жоан Лапорта.

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