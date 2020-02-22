toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Сетьєн однозначно прокоментував зустріч із Бартомеу щодо компанії, яка плямувала репутацію гравців Барселони

07:30 154 Читать на русском
Сетьєн однозначно прокоментував зустріч із Бартомеу щодо компанії, яка плямувала репутацію гравців Барселони
Сетьєн та Бартомеу / EFE

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн розповів про ситуацію в команді після зустрічі з президентом клубу Жозепом-Марією Бартомеу.

"Звичайно, ми прийняли пояснення Бартомеу. Він сказав нам те ж саме, що говорив і в інших місцях. Я більше не буду це обговорювати, як і капітани команди. Питання вичерпане.

Барселона може провести дострокові вибори президента

Подібна ситуація не допомагає нам зосередитися на футболі, тому ми залишимо це в стороні. Я не дуже турбуюся про такі речі. Пояснення надано, на цьому все", – лаконічно розповів Сетьєн в коментарі ESPN.

Нагадаємо, Барселона співпрацювала із компанією, яка нібито плямувала репутацію гравців "блаугранас" у соцмережах. Серед жертв називались Жерар Піке, Ліонель Мессі, Карлес Пуйоль, Хаві, Хосеп Гвардіола та колишній президент Барселони Жоан Лапорта.

"Я почувався так, наче на мене напали": Мессі – про конфлікт з Барселоною, можливість відходу та завершення кар'єри

blog_ava
Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини
07:00
3701
Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона може провести дострокові вибори президента
    Іспанія — 21 лют655 Барселона може провести дострокові вибори президента
4
год
:
49
хв
Маріуполь
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук