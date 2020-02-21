Барселона может провести досрочные выборы президента

Последние скандалы вокруг "блаугранас" серьезно повлияли на положение Жосепа-Марии Бартомеу.

Сегодня, 21 февраля, состоялось внеплановое совещание с участием руководящих лиц Барселоны. Последние скандалы вокруг клуба (в частности, относительно кампании в соцсетях) существенно пошатнули положение президента клуба Жозепа-Марии Бартомеу.

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Встреча имела неофициальный характер, но члены правления оказывали серьезное давление на Бартомеу. Глава "блаугаранас" чувствует, что его позиции серьезно пошатнулись, поэтому не исключает проведения досрочных выборов президента клуба, сообщает Marca.

Вероятно, окончательное решение о досрочных выборах главы Барсы будет принято уже в следующий четверг.

К слову, полномочия Бартомеу истекают летом 2021 года.

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