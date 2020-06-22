Сетьен оценил шансы де Йонга сыграть в текущем сезоне

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о состоянии полузащитника каталонцев Фрэнки де Йонга.

"Надеемся, что де Йонг еще сыграет в этом сезоне. Травма у него несерьезная, но все зависит от восстановления.

Де Йонг вылетел на несколько недель

Лично я уверен, что он успеет провести несколько матчей, а пока нам нужно адаптироваться к играм без него. Я уверен в тех футболистах, кто будет играть вместо Фрэнки", – цитирует Сетьена Marca.

Отметим, что нидерландец получил повреждение камбалообразной мышцы и может пропустить до трех недель. В нынешнем сезоне Фрэнки де Йонг провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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