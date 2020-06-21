Де Йонг вылетел на несколько недель

Полузащитник испанской Барселоны Фрэнки де Йонг из-за травмы не поможет команде на важном отрезке сезона.

Хавбек получил травму правой ноги, сообщает пресс-служба Барселоны.

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Де Йонг травмировал камбаловидную мышцу. Конкретных сроков восстановления нидерландца клуб не объявил. Однако, ожидается, что де Йонг может пропустить до 3-х недель. Это означает, что он не поможет "блаугранас" в сверхважных поединках против Атлетика из Бильбао и мадридского Атлетико.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фрэнки де Йонг провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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