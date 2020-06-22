Сетьєн оцінив шанси де Йонга зіграти в поточному сезоні

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн розповів про стан півзахисника каталонців Френкі де Йонга.

"Сподіваємось, що де Йонг ще зіграє в цьому сезоні. Травма у нього несерйозна, але все залежить від відновлення.

Де Йонг вилетів на кілька тижнів

Особисто я впевнений, що він встигне провести кілька матчів, а поки нам потрібно адаптуватися до ігор без нього. Я впевнений в тих футболістах, хто буде грати замість Френкі", – цитує Сетьєна Marca.

Зазначимо, що нідерландець зазнав пошкодження камбалоподібного м'язу і може пропустити до трьох тижнів. В нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Месія