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Сетьєн оцінив шанси де Йонга зіграти в поточному сезоні

17:09 - Читать на русском
Сетьєн оцінив шанси де Йонга зіграти в поточному сезоні
Френкі де Йонг / фото: ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн розповів про стан півзахисника каталонців Френкі де Йонга.

"Сподіваємось, що де Йонг ще зіграє в цьому сезоні. Травма у нього несерйозна, але все залежить від відновлення.

Де Йонг вилетів на кілька тижнів

Особисто я впевнений, що він встигне провести кілька матчів, а поки нам потрібно адаптуватися до ігор без нього. Я впевнений в тих футболістах, хто буде грати замість Френкі", – цитує Сетьєна Marca.

Зазначимо, що нідерландець зазнав пошкодження камбалоподібного м'язу і може пропустити до трьох тижнів. В нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Кіке Кіке Сетьєн Френкі Френкі де Йонг
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