Кике Сетьен может снова оставить свою ферму и продолжить тренерскую деятельность.

Руководство ФК Монтеррей хочет видеть на тренерском мостике Кике Сетьена, сообщает ESPN.

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По информации источника, представители мексиканского клуба уже связались с экс-тренером Барсы, который после увольнения из каталонского клуба остается без работы.

Напомним, в своей тренерской карьере Сетьен успел поработать в Лас-Пальмасе, Бетисе, Барселоне и еще ряде испанских клубов. В прошлом сезоне чемпионата Мексики Монтеррей занял 5-е место турнирной таблицы.

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