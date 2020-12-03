Кіке Сетьєн може знову залишити свою ферму та продовжити тренерську діяльність.

Керівництво ФК Монтеррей хоче бачити на тренерському містку Кіке Сетьєна, повідомляє ESPN.

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За інформацією джерела, представники мексиканського клубу вже зв'язались з екс-тренером Барси, який після звільнення з каталонського клубу залишається без роботи.

Нагадаємо, у своїй тренерській кар'єрі Сетьєн встиг попрацювати у Лас-Пальмасі, Бетісі, Барселоні та ще низці іспанських клубів. У минулому сезоні чемпіонату Мексики Монтеррей посів 5-ту сходинку турнірної таблиці.

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