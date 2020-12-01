"Барселона не выплатила мне компенсацию и ничего не предложила. Они даже не позвонили мне, чтобы сказать об увольнении.

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Очевидно, что клуб проходит через тревожное время, это было отчетливо видно. Это непосредственно влияет на спортивные результаты.

Всегда веришь, что сможешь помочь решить эту проблему. Но это было невозможно, хотя мы сделали все, что могли", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, летом Барса уволила Кике Сетьена, назначив на его место Рональда Кумана.

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