Петиция об отставке Бартомеу с поста президента Барселоны набрала необходимое количество подписей, сообщает Marca. Организаторы инициативы собрали 18 000 подписей, когда нужно было только 16521.

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Это означает, что вскоре Барселона начнет процесс проверки подписей через нотариус. После будет проведен референдум. Если же две трети проголосуют за "импичмент", то Бартомеу придется сложить свои полномочия в каталонском клубе. В таком случае будут назначены новые выборы президента.

Напомним, Бартомеу занимает пост главы Барселоны с января 2014 года. В последнее время болельщики недовольны Жозепом-Марией из-за непонятной кадровой политики и из-за скандалов с возможными уходами Месси, Суареса и других звезд.

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