Колишній тренер каталонського гранда у Twitter опублікував велике звернення з претензіями до керівництва "блаугранас".

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У листі йдеться, що клуб довго не виходив на зв'язок після публічного оголошення про припинення співпраці. Сетьєн та його помічники отримали від Барселони повідомлення про звільнення лише 16 вересня, хоча формально це сталося ще 16 серпня. Також віце-чемпіони Іспанії не надали жодних деталей щодо фінансової компенсації, яка була передбачена в контракті з 61-річним фахівцем. Сетьєн підкреслив, що він та його штаб збираються захищати свої інтереси в суді.

Нагадаємо, Кіке очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде. Контракт із наставником, який раніше працював у Лас-Пальмасі, Луго, Бетісі й інших клубах, був розрахований до літа 2022-го. Під його керівництвом каталонці програли Реалу чемпіонський титул Прімери, а також вилетіли з ЛЧ на стадії чвертьфіналу.

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