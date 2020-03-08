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Сетьен: Барселона победила Реал Сосьедад благодаря VAR

08:27 62 Читати українською
Сетьен: Барселона победила Реал Сосьедад благодаря VAR
Благодарность игроков Барселоны своему капитану не имеет границ / Твиттер ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился эмоциями после победы каталонцев в матче 27-го тура испанской Примеры против Реал Сосьедада (1:0).

82’ Лионель Месси
 
82’ Лионель Месси

"Знали, что матч будет очень сложным – соперник получил шесть побед подряд, включая одну на Бернабеу. Реал Сосьедад – финалист Кубка Испании, они прекрасно держат мяч и не играют опрометчиво. У них хорошие игроки.

Победный гол Месси в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 1:0

Если не принимать во внимание отдельных моментов, мы контролировали матч. Иногда у нас возникали сложности, но мы создавали угрозу у их ворот. Барселона победила благодаря VAR. Я не видел момента со скамейки, ведь было слишком далеко.

Для того чтобы создать явный голевой момент, нужно проявить терпение. Иногда мы слишком торопимся и это приводит к поражениям. Но когда соперники пытаются оказывать на нас давление и идти вперед, они оставляют свободные зоны, которыми мы пытаемся воспользоваться. Постараемся стать еще лучше, хотя это и нелегко.

У нас хорошая, сильная духом команда. Это то, что мне нравится. Мы смогли победить в сложном матче, и теперь побеждать нужно Реалу", – цитирует Сетьена издание Marca.

Напомним, в матче 27-го тура Ла Лиги Барселона на своем поле минимально победила Реал Сосьедад – автором единственного гола стал Лионель Месси, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Робина Ле Нормана. Для принятия решения арбитр воспользовался системой VAR.

Барселона победила Сосьедад: Брейтвейт – хороший резервист, проблемы Месси в новой роли и неоднозначный арбитраж

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Барселона победила Сосьедад: Брейтвейт – хороший резервист, проблемы Месси в новой роли и неоднозначный арбитраж
02:38
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Теги
Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад Лионель Месси Лионель Месси Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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