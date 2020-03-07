Победный гол Месси в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 1:0

Барселона обыграла Реал Сосьедад в 27 туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Барселона – Реал Сосьедад.

"Сине-гранатовые" одержали трудную победу в матче против Реал Сосьедада, который ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов. Баски не позволили Барселоне создать много голевых моментов, а сами были близки к взятию ворот тер Штегена.

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Единственный гол в матче забил Лионель Месси – на 81 минуте аргентинец реализовал пенальти за игру рукой Ле Нормана в собственной штрафной.

После этой победы Барселона вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Правда, уже завтра команду Сетьена может потеснить Реал, который сыграет против Бетиса.

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