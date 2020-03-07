Барселона в родных стенах одержала тяжелейшую победу над Сосьедадом – каталонцы вернули лидерство в Ла Лиге

Реал Сосьедад в матче 27-го тура чемпионата Испании потерпел досадное поражение на Камп Ноу от Барселоны.

Барселона при родных трибунах должна была брать реванш за поражение в Класико. Соперником выступал крепкий Сосьедад, однако баски приехали в столицу Каталонии на фоне тяжелого кубкового матча – Иманол Альгуасил вынужден был прибегнуть к серьёзной ротации. В частности, в запасе остались Виллиан Хосе, Янузай и Оярсабаль. Кике Сетьен, в свою очередь, выпустил сильнейших, кроме Видаля – вместо него появился Брейтвейт.

Первый тайм поединка на Камп Ноу не впечатлил болельщиков, которые иногда даже посвистывали. Сосьедад действовал очень смело, с первых минут прессингуя Барселону на чужой половине поля, хотя каталонцы пытались отвечать тем же – как следствие, в первые девять минут моментов не возникало. На 10-й же "блаугранас" огрызнулись выпадом с пасом Месси на левый край штрафной и ударом Брейтвейта в ближний угол – Ремиро парировал. На 17-й Мартин пробивал уже с правого края с передачи всё того же Месси, но выстрел у датчанина получился слабеньким. На 17-й же Брейтвейт вышел один на один с Ремиро и забил гол, однако рефери заметил у него офсайд.

В середине первого тайма игра была равной и сухой. У Сосьедада было несколько неплохих контратак и заблокированных ударов, но до реальной остроты дело никак не доходило. Каталонцы выглядели ещё более пассивно, однако в последние 15 минут обе команды показали зубы. Так, на 30-й минуте Месси классно обыгрался с Бускетсом и вывалился на свидание с Ремиро, однако пробить Лео смог лишь в последний миг – Ремиро спас Сосьедад, после чего Брейтвейт замкнул навес с углового (неточно). Гости огрызнулись перспективным выходом Порту один на один (тер Штеген вовремя стартовал из ворот, выбив мяч), а на 37-й Исаак замыкал прострел Монреаля ударом в Пике.

Последний опасный момент в первом тайме провели каталонцы: Брейтвейт на левом краю штрафной зацепился за мяч, Де Йонг выбил его прямо на Месси, а Лео в касание выстрелил в левый нижний угол – немного неточно! Баски в ответ провели ряд перспективных стандартов, но до остроты дело не дошло. На перерыв команды ушли без забитых голов.

На старте второго тайма Сосьедад снова полез вперёд, но снова ничего интереснее неточного удара Мугурусы не придумал. Впрочем, у каталонцев явно сбивался игровой темп, а кроме того у Пикенарисовались какие-то проблемы с шеей – хотя Сетьен так и не поменял Жерара. Матч явно шёл не так, как хотелось бы болельщикам на Камп Ноу, но на 50-х минутах Барселона таки создала несколько моментов: так, на 53-й Месси стрелял метров с 20-ти с правой ноги (мимо правого угла), а на 60-й пробивал с линии вратарской после скидки от Гризманна – выше ворот! Сосьедад огрызнулся классным выпадом через левый фланг с ударом Мугурусы над перекладиной.

На 60-х минутах Барселона реально приблизилась к тому, чтобы открыть счёт. Снова в центре внимания был Месси: так, на 65-й минуте после его прорыва мяч отскочил на Ракитича, который ворвался на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол – Ремиро парировал. Затем Лео подал с углового на голову Пике, но Жерар замкнул очень слабо. На 67-й же Лионель обыгрался с Ракитичем перед штрафной и выкатил пас влево под прострел Альбе, а Жорди исполнил передачу на дальнюю штангу – и никто на неё не успел! Казалось, что вот-вот оборона басков треснет.

Впрочем, гости сначала сбили темп "блаугранас" различными паузами (которые часто провоцировали своими фолами сами хозяева), а на 70-х минутах вылили на ворота Барселоны град моментов. На 72-й с дистанции с рикошетом в противоход тер Штегену бил Начо (мимо), на 73-й из-за пределов штрафной нанёс удар Оярсабаль (выше ворот), а на 76-й Эдегор открылся в центре и выкатил пас на левый край Исааку, а тот мощно выстрелил – немного неточно! Очередная атака на 78-й минуте – еще один удар Начо. Мимо правой штанги.

Всё шло до гола басков, но за безумную расточительность их догнал кармический удар. На 80-й минуте при перехвате подачи с левого фланга мяч попал в Ле Нормана, арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти за гандобол, а Месси уверенно реализовал приговор – 1:0. Правда, на 84-й Сосьедад тоже мог "11-метровый" заработать после толчка Гризманна в спину Начо, но рефери, послушав VAR, приказал продолжить игру.

В конце поединка Сосьедад заставил Барселону нервно отбиваться, регулярно врываясь в штрафную, однако баскам катастрофически не хватало качества исполнения в завершающей фазе. Гости боролись до последних минут, но спасти ничью подопечным Альгуасила так и не удалось. На 90+6-й гости ещё и пропустили контратаку с голом Альбы, но его отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал трудную победу каталонцев.

Таким образом, Барса минимум на сутки вернула себе лидерство в Примере, набрав 58 очков. Реал свой матч проведёт завтра против Бетиса, а пока у мадридцев лишь 56 зачётных баллов. Сосьедад, имея в активе 43 пункта, держится на шестой строчке в турнирной таблице.