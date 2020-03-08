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Сетьєн: Барселона перемогла Реал Сосьєдад завдяки VAR

08:27 215 Читать на русском
Сетьєн: Барселона перемогла Реал Сосьєдад завдяки VAR
Вдячність гравців Барселони своєму капітану не має меж / Твіттер ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн поділився емоціями після перемоги каталонців у матчі 27-го туру іспанської Прімери проти Реал Сосьєдада (1:0).

82’ Ліонель Мессі
 
82’ Ліонель Мессі

"Знали, що матч буде дуже складним – суперник здобув шість перемог поспіль, включаючи одну на Бернабеу. Реал Сосьєдад – фіналіст Кубка Іспанії, вони чудово тримають м'яч і не грають необачно. У них хороші гравці.

Переможний гол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 1:0

Якщо не брати до уваги окремих моментів, ми контролювали матч. Іноді у нас виникали складнощі, але ми створювали загрозу біля їхніх воріт. Барселона перемогла завдяки VAR. Я не бачив моменту з лави, адже було занадто далеко.

Для того щоб створити явний гольовий момент, потрібно проявити терпіння. Іноді ми занадто поспішаємо і це приводить до поразок. Але коли суперники намагаються чинити на нас тиск і йти вперед, вони залишають вільні зони, якими ми намагаємося скористатися. Постараємося стати ще кращими, хоч це й нелегко.

У нас хороша, сильна духом команда. Це те, що мені подобається. Ми змогли перемогти в складному матчі, і тепер перемагати потрібно Реалу", – цитує Сетьєна видання Marca.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру Ла Ліги Барселона на власному полі мінімально перемогла Реал Сосьєдад – автором єдиного гола став Ліонель Мессі, який реалізував пенальті, призначений за гру рукою захисника Робіна Ле Нормана. Для прийняття рішення арбітр скористався системою VAR.

Барселона перемогла Сосьєдад: Брейтвейт – хороший резервіст, проблеми Мессі у новій ролі та неоднозначний арбітраж

blog_ava
Барселона перемогла Сосьєдад: Брейтвейт – хороший резервіст, проблеми Мессі у новій ролі та неоднозначний арбітраж
02:25
2267
Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Ла Ліга Барселона - Реал Сосьєдад Ліонель Мессі Ліонель Мессі Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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