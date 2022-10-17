"Заявления Цыганыка и Денисова по поводу затруднений в дальнейшем обслуживании пула? Мы не можем комментировать эту тему. Мы продолжаем транслировать матчи украинской Премьер-лиги, как всегда", – сообщила пресс-служба Setanta Sports в комментарии Fanday.

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Отметим, что матчи УПЛ в итоге транслируют Setanta Sports и каналы медиагруппы "1+1". Все из-за закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который сделал именно клубы владельцами на телеправа своих домашних матчей.

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