"Заяви Циганика і Денисова щодо труднощів у подальшому обслуговуванні пулу? Ми не можемо коментувати цю тему. Ми продовжуємо транслювати матчі української Прем'єр-Ліги, як завжди", – повідомила прес-служба Setanta Sports у коментарі Fanday.

Вацко повідомив плани Setanta щодо трансляції матчів УПЛ до кінця сезону – клуби ризикують не отримати гроші

Зазначимо, що матчі УПЛ в підсумку транслюють Setanta Sports та канали медіагрупи "1+1". Все через закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, який зробив саме клуби власниками на телеправа своїх домашніх матчів.

Динамо, Рух та Металіст погодили передачу телеправ УПЛ – ЗМІ оприлюднив документи