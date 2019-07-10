Джулай станет комментатором Setanta Sports

Компания Setanta Sports подтвердила сотрудничество с известным комментатором Дмитрием Джулаем.

"Рада сообщить, что Дмитрий присоединится к команде "Сетанта Спорт Украина", он будет комментировать английскую Премьер-лигу и Кубок Англии на украинском языке.

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Также наши зрители услышат прекрасных комментаторов, с которыми мы работаем по Евразии – Алексея Иванова, Юрия Кириченко, Вадима Плачинду, Вячеслава Поночевного, Игоря Бойко и Владимира Клапана", – заявила руководитель канала Setanta Sports в Украине Мария Лысенко в интервью Детектор.

Дмитрий Джулай уже имел опыт работы в ирландском отделении компании. С 2012 года он работал на Setanta Sport Евразия, которая базировалась в Дублине.

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