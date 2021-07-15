Начиная с сезона-2022/23 клубы итальянской Серии A больше не смогут играть в футболках, в которых будет преобладать зеленый цвет, сообщает Football Italia.

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Отмечается, что такое правило было принято с учетом пожеланий телевизионных компаний, которых беспокоило то, что футболисты в зеленой форме будут сливаться с цветом поля во время трансляции. Изменения в правилах также касаются гетр и шорт – если используется более трех цветов, один из них должен явно преобладать на майке, шортах и ​​гетрах.

Серия A объявила об этом заранее, чтобы клубы могли подготовить новые комплекты форм с учетом новых правил. Добавим, что в прошлом сезоне зеленую форму (основную или резервную) имели по меньшей мере Сассуоло, Аталанта и Лацио.

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