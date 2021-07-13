Интер представил эффектную форму в стиле змеиной кожи
15:27 - Читати українською
Интер в домашних матчах нового сезона будет удивлять как минимум яркой формой.
Чемпионы Италии презентовали основной комплект экипировки на сезон 2021/22.
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Дизайнеры позволили себе отойти от строгих вертикальных полос. Теперь Интер полностью оправдывает одно из своих прозвищ – "змеи". Поставщиком формы миланцев остается компания Nike.
Напомним, что Интер в межсезонье сменил тренера – Симоне Индзаги пришел на место Антонио Конте.
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