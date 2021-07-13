Интер в домашних матчах нового сезона будет удивлять как минимум яркой формой.

Чемпионы Италии презентовали основной комплект экипировки на сезон 2021/22.

Интер нашел замену Хакими в Аталанте

Дизайнеры позволили себе отойти от строгих вертикальных полос. Теперь Интер полностью оправдывает одно из своих прозвищ – "змеи". Поставщиком формы миланцев остается компания Nike.

Напомним, что Интер в межсезонье сменил тренера – Симоне Индзаги пришел на место Антонио Конте.

Моуринью уже проигрывает Сарри – фанаты Ромы и Лацио устроили арт-батл на улицах столицы Италии