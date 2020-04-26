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Серия А вернется к тренировкам 4 мая, но не все так просто

13:22 33 Читати українською
Серия А вернется к тренировкам 4 мая, но не все так просто
Фото beIN SPORTS

Медленными шагам Италия возвращается к футболу.

Уже с 4 мая карантинные ограничения в Италии будут ослаблены и игрокам позволят тренироваться, сообщает Football-italia.

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Однако пока тренировки будут только индивидуальными, а традиционные групповые занятия рассчитывают восстановить с 18 мая. Вероятно, что все матчи до конца года будут проходить при пустых трибунах.

После 26-ти туров Серии А лидирует Ювентус, оторвавшись от Лацио на одно очко.

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