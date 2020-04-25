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"Рабы денег, имейте совесть": резкое заявление итальянских ультрас отноительно возобновления сезона Серии А

19:30 12 Читати українською
"Рабы денег, имейте совесть": резкое заявление итальянских ультрас отноительно возобновления сезона Серии А
Via Armenia 5r / Фото Giornalettismo

В Италии не все в восторге от идеи доиграть сезон Серии А.

"Из официального сообщения совета Серии А мы поняли, что все 20 клубов лиги выразили желание доиграть сезон. Это показывает, насколько ничтожен сегодняшний футбольный мир Италии. Он очень далек от тех ценностей, в которые были влюблены многие поколения. Этот "футбол" не уважает целую нацию, которую настигла трагедия с множеством вопросительных знаков по поводу будущего.

Семь клубов Серии А выступили против возобновления сезона

И это после двух месяцев чрезвычайной ситуации и почти 25 тысяч умерших человек, среди которых 200 врачей и членов медперсонала.

Это неприемлемо! У вас нет ни капли уважения! Вы думаете, что футбол может существовать без людей? Игроки после гола побегут его праздновать к пустым трибунам? Имейте совесть! Вы, президенты клубов, порабощенные телевизионными компаниями, вы рабы их денег, вы ничего не решаете, вы игрушки в их руках.

Этот сезон для нас закончен, потому что с такими руководителями лиги мы не хотим иметь ничего общего. При таких условиях для нас футбольный мяч спущен. Держите ваш пустой сарай, и если у вас осталась хоть капля совести – стыдитесь!" – говорится в заявлении группировки ультрас Дженоа Via Armenia 5r.

После 26-ти туров Серии А генуэзцы расположились на 17-й строчке.

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футбольные фанаты Серия А коронавирус Дженоа Дженоа Италия
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