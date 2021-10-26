Состоялся один из матчей вторника в рамках 10-го тура Серии А при участии Венеции и Салернитаны. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2021/22, 10-й тур

Венеция – Салернитана – 1:2

Голы: Араму, 14 – Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5

Милан – Торино – начало матча в 21:45

В первом поединке игрового дня новички Серии А Салернитана оказались сильнее Венеции. Счет открыли хозяева – забил Араму точным ударом под дальнюю штангу.

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Ответный гол случился только после перерыва – Рибери ассистировал Бонаццоли. Очень скоро Ампаду получил прямую красную карточку, и это позволило Салернитане одержать вторую победу в Серии А – Скьявоне на 5-й компенсированной минуте забил победный гол

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