Серия А: Салернитана вырвала победу в игре с Венецией – Рибери помог ассистом
Состоялся один из матчей вторника в рамках 10-го тура Серии А при участии Венеции и Салернитаны. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Италии 2021/22, 10-й тур
Венеция – Салернитана – 1:2
Голы: Араму, 14 – Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5
Милан – Торино – начало матча в 21:45
В первом поединке игрового дня новички Серии А Салернитана оказались сильнее Венеции. Счет открыли хозяева – забил Араму точным ударом под дальнюю штангу.
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Ответный гол случился только после перерыва – Рибери ассистировал Бонаццоли. Очень скоро Ампаду получил прямую красную карточку, и это позволило Салернитане одержать вторую победу в Серии А – Скьявоне на 5-й компенсированной минуте забил победный гол
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