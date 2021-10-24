В 9-м туре Серии А миланский Интер разошелся миром с туринским Ювентусом (1:1). Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Первый момент на Джузеппе Меацца возник на 7-й минуте. Мората нанес удар по воротам "нерадзурри", но Ханданович справился и с первым выстрелом испанского форварда, и с добиванием от Сандро.

Интер ответил 10 минут спустя – голом. Чалханоглу решился пробить со средней дистанции – за Юве сыграла перекладина, но мяч предательски отскочил к Эдину Джеко. Босниец решил бить с лета и эффектно отправил мяч в сетку.

"Старая синьора" после пропущенного гола пришла в себя в середине тайма. Попытку вернуть партнеров в игру выполнил Куадрадо. Колумбиец с фланга сместился в центр и целился в дальний угол, однако мяч прошел рядом со штангой. Дальше пытался пробить из пределов штрафной и Кулусевски – выпад заблокировал защитник. А перед перерывом Бонуччи в суматохе после стандарта не смог акцентировано пробить, и сфера улетела далеко от ворот.

В свою очередь хозяева к концу первой 45-минутки фактически создали лишь один момент. Это Чалханоглу классно забросил к штрафную зону на Джеко, но его удар головой прилетел точно в руки Щенсны.

Во второй половине сценарий первого тайма сохранился. Много позиционной борьбы, тактические фолы и минимум реальных возможностей забить. Грамотные действия в обороне позволили "нерадзурри" держать атакующую линию Юве на безопасном расстоянии от ворот Хандановича.

Неудивительно, что и первая возможность возникла у ворот Щенсны. Перишич отобрал мяч на своей половине, пролетел по левому флангу, на входе в штрафную убрал Данило и мощно пробил – над перекладиной.

Поняв, что дела туринцев могут стать совсем плохими, Аллегри бросил в бой Кьезу и Дибалу. Первым потревожил Хандановича аргентинец. На 72-й минуте "десятка" Юве классно закрутил левой со штрафного (заработал как раз Кьеза) с линии площадки – словенский кипер вытащил мяч, а центрбеки выбили сферу за пределы поля.

Однако, настоящим джокером "Старой синьоры" стал арбитр Маурицио Мариани. Он после подсказки коллег на 87-й минуте пошел смотреть повтор спорного эпизода в штрафной миланцев и таки увидел фол Дюмфриса против Сандро. Протесты против сомнительного решения рефери привели лишь к удалению Индзаги на трибуны. Зато Дибала ударом с отметки был точен – 1:1 и новый судейский скандал в пользу Турина в итоге.

Этот результат больше всего порадовал дуэт лидеров – Милан и Наполи оторвались от Интера, занимающего 3-е место, на 7 очков. Тем временем Ювентус – шестой (15 пунктов).

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