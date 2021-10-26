Специя расписала ничью с Дженоа (1:1) в 10 туре Серии А. Читайте наши впечатления об игре Виктора Коваленко.

Коваленко в третий раз подряд попал в стартовый состав Специи. Украинец традиционно вышел в опорной зоне поближе к правому флангу. Он классно провел матч с Салернитаной (гол + ассист), выделяется мастерством на фоне партнеров, но с пониманием игры есть проблемы.

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Определенный прогресс в этом компоненте заметен, но сегодня снова были проблемы. Коваленко часто выдергивался в прессинг. Это было рискованно. Когда Виктор перехватывал мяч – удавалось построить быструю атаку. Когда соперники его отыгрывали – в опорной зоне Специи возникала дыра.

Что касается работы с мячом, здесь к Коваленко снова минимум претензий. Украинец старался обострять, постоянно искал варианты для передач вперед. Во втором тайме он разогнал две очень хорошие атаки, которые могли завершиться голами Гьяси и Нзола. А еще Витя хорошо подал два угловых.

В целом же команды не радовали зрелищным футболом. Первый удар зафиксирован на 20-й минуте. В первом тайме была равная игра, а после перерыва гораздо лучше выглядела Специя. Хозяева создавали моменты на быстрых атаках.

Гьяси упустил два шанса, Нзола и Колли также промахнулись. Забить удалось только с помощью голкипера. Колли пробил в штангу, а мяч рикошетом от Сиригу залетел в сетку. Специя после перерыва наиграла на победу.

Однако пропустила в ответ на последних минутах. Коваленко вместе с партнерами не успел вернуться на собственную половину после атаки, Кайседо получил слишком много свободы и заработал пенальти. Кришито с 11-метровой отметки сравнял счет.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Специя и Дженоа набрали 8 и 7 очков и остались на 17 и 18 местах соответственно. Команда Коваленко удержалась над зоной вылета. Виктор получил за матч среднюю оценку от SofaScore – 6.9.

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