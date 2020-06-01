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Серия А презентовала расписание на остаток сезона – матчи разделили на 3 слота

22:55 27 Читати українською
Серия А презентовала расписание на остаток сезона – матчи разделили на 3 слота
Ювентус против Интера / AFP

Руководство высшего дивизиона Италии обнародовало календарь матчей прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20. Чемпионат возобновится 20 июня.

Рестарт серии А состоится матчем Торино – Парма 20 июня, сообщает официальный сайт лиги.

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Поединок начнется в 19:30, а уже в 21:45 того же дня сыграют другой матч, в котором Верона на своем поле примет Кальяри. Следующие поединки сыграют 22-24 июня. Все матчи чемпионата Италии после возобновления сезона сыграют в трех временных слотах – 17:15, 19:30 либо 21:45. Дополнительно Серия А запланировала составить график 36-38 туров первенства.

Напомним, что на вынужденную паузу лидером чемпионата ушел Ювентус (63 очка, 26 матчей). Вторым идет римский Лацио (62 пункта, 26 поединков), а замыкает тройку лидеров миланский Интер (54 балла, 25 матчей).

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