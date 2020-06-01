Серія А презентувала розклад на решту сезону – матчі розподілили на 3 слоти

Керівництво найвищого дивізіону Італії оприлюднило календар матчів перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20. Чемпіонат відновиться 20 червня.

Рестарт Серії А відбудеться матчем Торіно – Парма 20 червня, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Поєдинок розпочнеться о 19:30, а вже о 21:45 того ж дня зіграють інший матч, у якому Верона на власному полі прийматиме Кальярі. Наступні поєдинки зіграють 22-24 червня. Усі матчі чемпіонату Італії після відновлення сезону гратимуть у трьох часових слотах – 17:15, 19:30 або 21:45. Додатково Серія А запланувала скласти графік 36-38 турів першості.

Нагадаємо, що на вимушену паузу лідером чемпіонату пішов Ювентус (63 очки, 26 матчів). Другим іде римський Лаціо (62 пункти, 26 поєдинків), а замикає трійку лідерів міланський Інтер (54 бали, 25 матчів).