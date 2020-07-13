Серия А официально подтвердила намерение вернуть болельщиков на трибуны еще в нынешнем сезоне

Итальянская Серия А опубликовала решение заседания Ассамблеи, в которой приняли участие все клубы лиги.
"Была подтверждена необходимость частичного допуска зрителей на стадионы в полном соответствии с мерами безопасности.
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С этой целью дорабатывается подробный протокол, который будет отправлен президенту Итальянской федерации футбола в ближайшие часы, чтобы его можно было использовать в обсуждениях с соответствующими правительственными учреждениями.
Серия А надеется, что у каждого клуба будет возможность открыть свои стадионы для ограниченного количества болельщиков в последних турах сезона", – говорится в сообщении пресс-службы организации.
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